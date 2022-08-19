Драма о наркозависимости с Милой Кунис и Гленн Клоуз вышла на Kion

Фильм «Четыре хороших дня» основан на реальной истории, описанной американским журналистом Эли Саслоу для The Washington Post, рассказали в пресс-службе стриминга.





В центре истории оказывается наркозависимая Молли (Кунис), которая решает начать лечение при поддержке матери Деб (Клоуз). И без того сложные отношения дочери и матери оказываются еще более напряженными, отягощенными эмоциями, срывами, болью. В какой-то момент женщины находят силы, чтобы честно поговорить и услышать друг друга, что создает возможность для нового взгляда на многие вещи.





Драму снял колумбийский режиссер Родриго Гарсиа («Джиа»).





Фильм дебютировал два года назад на фестивале Sundancе в США.





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