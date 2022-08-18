I Фестиваль кинодебютов «Одна шестая» посетили более 3 тысяч человек

Международный смотр дебютных фильмов Евразии завершился в Екатеринбурге, сообщили в Минкультуры РФ.





Организаторы подвели итоги первого в своем роде мероприятия, прошедшего с 12 по 17 августа.





Гран-при конкурса игровых лент получил «Огонь» Айжан Касымбековой (Казахстан), высшую награду в конкурсе неигрового кино присудили «Тоске по острову» Летиции Фаркас (Франция). Зрители наградили своим призом «Оторванных» Владимира Кривова (РФ). Список всех наград можно посмотреть по ссылке.





На шесть дней фестиваль «Одна шестая» объединил более 100 экспертов киноиндустрии. За это время его мероприятия (киносеансы, лекции, читки сценариев и др.) посетили более трех тысяч гостей. «Уральскую актерскую лабораторию» прошли более 100 актеров из разных стран и городов. По итогам работы сценарной мастерской составили короткий список из десяти проектов.



Важным итогом стало подписание меморандума о сотрудничестве между Свердловской киностудией и «Кыргызфильмом» им. Т. Океева.





Фото: Минкультуры РФ