«Лучший хоррор года»: русскоязычные комментаторы оценили ремейк «Иронии судьбы»

Трейлер фильма About Fate («Ирония судьбы в Голливуде») собрал более 150 комментариев, большинство из которых на русском языке. Ролик опубликован на ютьюб-канале MGM.





Комментаторы назвали грядущую ленту «обычным американским фильмом», «типичным голливудским проходняком» и даже «лучшим хоррором года».





Многие обратили внимание на отсутствие в ремейке коронных эпизодов, в том числе про заливную рыбу. «Cake?! Seriously?! Pfffff... ЗАЛИВНАЯ РЫБА!», — написал MrSarto («Торт?! Серьезно?! Пффф.. »).





Некоторые сочли неубедительным американского «Ипполита» (Льюис Тан). Зато «Галю» отметили и русскоязычные и англоязычные пользователи. Ее сыграла Мэделин Петш, известная по роли Шерил Блоссом в «Ривердейле».





Также отмечалось, что в фильмах нет ничего общего, кроме того, что герой просыпается не в своей постели. «Хоть бы в баню сходили ради приличия», — добавил один из комментаторов.





Судя по англоязычным откликам, только для русскоязычной аудитории фильм позиционируется как американский ремейк «Иронии судьбы».





About Fate выйдет в Сети и некоторых кинотеатрах 9 сентября. Главные роли в ромкоме исполнили Эмма Робертс и Томас Манн. За постановку отвечал российский режиссер Марюс Вайсберг («Гитлер капут»).





Фото: кадр из трейлера About Fate