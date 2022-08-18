Группа «Би-2» анонсировала концерты в пяти странах

Музыканты отправятся в международный тур с обновленной программой BEST OF, сообщается в телеграм-канале коллектива.





Первое выступления «Би-2» даст 27 сентября в столице Узбекистана, второе — 29 сентября в столице Казахстана. В октябре в Алматы пройдет концерт с оркестром. В этом же месяце запланированы мероприятия в Бишкеке и Ереване. В начале декабря в афише значится шоу в Тель-Авиве.





Отмечается, что список городов и стран будет дополняться.





Стадионная программа BEST OF включает хиты и новые треки с будущей пластинки, живой звук и «космическую сценографию», электрическое и акустическое звучание, говорится в анонсе.





В мае «Би-2» отменили несколько концертов в российских городах и перенесли их на грядущую осень, а стадионный концерт в Москве — на 2023 год. В июле группа выступила на Суперкубке в Петербурге, что вызвало неоднозначную реакцию. Ближайшее российское выступление рок-музыкантов назначено на 16 сентября в Томске.





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