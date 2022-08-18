Машков заявил, что даже Де Ниро и Хоффман не сыграют русского человека

Ни один американский или британский актер, в особенности «камень с глазами» Арнольд Шварценеггер, не сможет хорошо исполнить роль русского, сказал Владимир Машков на «Тавриде.АРТ».





Встреча с худруком Театра Олега Табакова прошла в Крыму. Обсуждая разницу языковых культур, он отметил, что уехавшие в США россияне не могут органично вжиться в новую языковую реальность, также и американцы не могут убедительно сыграть русских.





Машков попросил назвать хотя бы одного актера из Британии или США, который справился бы с ролью русского человека. Зрители предложили Арнольда Шварценеггера, что вызвало у народного артиста РФ резкую реакцию. По его словам, «этот камень с глазами, не имеющий никакого отношения к актеру», никогда не справится ни с воспроизведением, ни с пониманием русских слов.





По мнению Машкова, даже «величайшие» американские актеры Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Дастин Хоффман не сделают этого. Причиной он назвал «вторую сигнальную систему, отвечающую за речь».





«Мы разные и ведем себя по-разному. Мы двигаемся по-другому, у нас другой напор», — подчеркнул он (цитата по «КП» ).





Ранее Машков прокомментировал попытки отмены российской культуры в других странах, заявив, что «нас отменить нельзя».





Фото: кадр из фильма «Движение вверх»