Создание малого зала Новосибирского музыкального театра намерены начать в 2023 году

Здание Новосибирского музыкального театра (до 2017 года театр музкомедии) располагается в Центральном парке города. Изначально в 1958 году оно строилось как летний кинотеатр, рассчитанный на 20 лет.





«Мы думаем, как нам сделать малую сцену, мы этого очень хотим, потому что это даст нам возможность работы еще и в камерных форматах — бенефисы, моноконцерты, представления для камерной аудитории <...>. Будем смотреть, чтобы начать работу в следующем году», — сказал Кипнис.





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