Создание малого зала Новосибирского музыкального театра намерены начать в 2023 году

18.08.2022
Новосибирский музыкальный театр планирует приступить к созданию малой сцены для камерных постановок в 2023 году. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС директор театра Леонид Кипнис.
Здание Новосибирского музыкального театра (до 2017 года театр музкомедии) располагается в Центральном парке города. Изначально в 1958 году оно строилось как летний кинотеатр, рассчитанный на 20 лет.
«Мы думаем, как нам сделать малую сцену, мы этого очень хотим, потому что это даст нам возможность работы еще и в камерных форматах — бенефисы, моноконцерты, представления для камерной аудитории <...>. Будем смотреть, чтобы начать работу в следующем году», — сказал Кипнис.
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