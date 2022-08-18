В музее-квартире Елены Гнесиной нашли неизвестную любовную записку

18.08.2022
Сотрудники Музея Москвы обнаружили неизвестную любовную записку в музее-квартире русской и советской пианистки Елены Фабиановны Гнесиной. Шкатулку с запиской 1915 года представят на выставке «Москва без окраин. Арбат» в сентябре, рассказали ТАСС в пресс-службе Музея Москвы.
«Летом кураторы Музея Москвы начали подготовку к новой выставке проекта „Москва без окраин“, которая посвящена району Арбат. В процессе поиска экспонатов они отобрали одну из шкатулок в музее-квартире пианистки Елены Фабиановны Гнесиной на Поварской улице. В шкатулке обнаружилась любовная записка 1915 года, о существовании которой не подозревали сотрудники мемориального музея», — отметили в пресс-службе.
Как добавили сотрудники Музея-квартиры, есть предположение, что записку со стихами мог написать Александр Николаевич Савин — муж ее старшей сестры, Евгении Фабиановны.
Фото: Pixabay