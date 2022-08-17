Группа «Каста» заявила об отмене ее публичных концертов властями

Хип-хоп-исполнители предложили поклонникам организовывать небольшие секретные выступления в РФ и других странах. Об этом говорится в соцсетях коллектива.





Группу «Каста» включили в список вместе с еще примерно 40 артистами, выступления которых «власти отменили», говорится в сообщении участников. В связи с этим они заявили, что будут встречаться со слушателями в «другом формате».





Хип-хоперы предложили поклонникам объединяться, скидываться, бронировать небольшие площадки и связываться с ними.





«Мы приедем и выступим. Поугараем, поужасаемся, помечтаем», — отметили исполнители, добавив, чтобы фанаты не афишировали подобные встречи.





Также отмечается, что российские выступления пока будут проходить без Шыма (Михаил Епифанов), который покинул страну. Зарубежные концерты обещают проводить в полном составе.





На момент написания заметки на сайте «Касты» значилось два концерта: 7 октября в Лимасоле и 23 октября — в Варшаве.





Ранее группа AnacondaZ перенесла все шоу 2022 года, связав отмены с давлением властей. Музыканты заявили, что обратятся в суд из-за двух сорванных концертов.





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