Вышел дебютный тизер сериала «Уэнсдей» Тима Бертона

Netflix представил на Youtube первый полноценный ролик по сериалу о взрослении героини «Семейки Аддамс».





В тизере Уэнсдей Аддамс (Дженна Ортега) устраивает кровавый переполох в восьмой за пять лет по счету школе. Она выпускает в бассейн с пловцами пираний, которые калечат одного из парней. «Я сделала миру одолжение. Людей вроде Далтона не следует допускать до создания потомства. Исключение стало просто бонусом», — отмечает она.





После этого родители переводят ее в Невермор — школу, где познакомились Мортиша (Кэтрин Зета-Джонс) и Гомес (Луис Гусман). Отец уверен, что дочь полюбит это волшебное место. Мать замечает, что, по крайней мере, Уэнсдей будет среди сверстников, которые ее понимают, и, может, даже заведет друзей.





Героиню ждут трудности социализации, попытки овладеть своими способностями и разгадать тайну родителей, а также поиск убийцы.





Шоу по мотивам «Семейки Аддамс» выйдет осенью.





Фото: кадр из тизера сериала «Уэнсдей»