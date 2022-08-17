Ксения Собчак объяснила причины ухода Дмитрия Нагиева из шоу «Голос»

Свою версию кадровых перестановок в популярном музыкальном проекте Первого канала журналистка представила в телеграм-канале «Кровавая барыня».





По ее словам, на замену бессменному ведущему рассматривали не только Ларису Гузееву, но и Юлию Барановскую. При этом Дмитрия Нагиева не уволили. Ему и Ивану Урганту «просто дают отдохнуть — до лучших времен», подчеркнула журналистка.





Собчак назвала Нагиева «умным парнем», который никак не высказывался по поводу СВО. Она напомнила, что в настоящее время работа на Первом канале связана с риском санкций, которые могут затронуть возможность въезда в другие страны и заграничные счета. По этой причине руководство федерального телеканала «пошло навстречу» Нагиеву: «пока не подставляем, но и не увольняем, в расход пускаем Гузееву», пояснила телеведущая. Она назвала такой подход «выбором по принципу «кому нечего терять».





Ранее Нагиев подтвердил, что как минимум грядущий сезон всех версий «Голоса» пройдет без него. Подробности он не уточнил. На Первом отмечали, что давно договаривались с ним о «творческой паузе», которую ведущий возьмет после десятого выпуска. Юбилейный сезон прошел в минувшем году.





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