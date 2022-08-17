Певицам Zivert и Анне Асти предложили исполнить гимн России

Композицию достойно исполнит Shaman, который стал известен как обладатель сильного вокала и исполнитель патриотических песен. В его версии гимн будет звучать красиво, заверил собеседник.





Наиболее подходящим для «протокольных мероприятий» кандидатом он назвал Сергея Волчкова, победителя второго «Голоса» и ученика Александра Градского. А соответствующей требованиям певицей эксперт счел Пелагею.





Бабичев предложил поэкспериментировать и с другими артистками, которые хорошо поют. По его мнению, Zivert «могла бы попробовать», несмотря на то, что это не ее формат. Ее и Анну Асти критик охарактеризовал как «неплохих вокалисток», обладающих «своей манерой».



