Умер режиссер «Лодки» и «Бесконечной истории» Вольфганг Петерсен

Немецкий режиссер и сценарист скончался на 82-м году жизни, сообщил Deadline.





Постановщик резонансной для своего времени ленты «Лодка» ушел из жизни 12 августа в своем доме в Лос-Анджелесе от онкологического заболевания. Рядом с ним находилась супруга Мария-Антуанетта, отметило издание.





В 1970-е годы Вольфганг Петерсен снимал фильмы для телевидения в Германии. Одним из них стал «Аттестат зрелости», где актриса Настастья Кински исполнила одну из первых ролей в кино. Режиссер получил международную известность после выхода фильма «Лодка», посвященного боевому заданию немецкой подлодки во время Второй мировой войны и получившего шесть номинаций на «Оскар». После переезда в США он снял «Бесконечную историю», «Идеальный шторм», «Трою» и другие картины.





Фото: Pixabay