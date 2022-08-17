В ГД призвали пересмотреть механизмы формирования экспертных советов Фонда кино и жюри «Большой книги»

Группа расследования антироссийской деятельности в культуре (ГРАД) провела анализ публичной активности членов экспертных советов Фонда кино и жюри премии «Большая книга».

Из 142 членов вышеупомянутых институтов только один публично поддержал государство в проведении СВО. ГРАД 16 августа направил запросы руководству и учредителям фонда и премии с предложением пересмотреть составы экспертных советов и представить новые механизмы отбора специалистов для общественного обсуждения.





«Наша цель — общественное согласие. Чиновникам необходимо научиться слышать и принимать во внимание мнение гражданского общества. Должны измениться принципы формирования структур, выделяющих средства и присуждающих премии», — прокомментировал секретарь ГРАД, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов.





Он сообщил, что ГРАД просит переформатировать работу экспертных советов и предложить новый, либо видоизмененный и дополненный состав экспертов. Необходимо изменить принципы набора участников этих структур так, чтобы советы работали в интересах большинства нашего общества. При Федеральном фонде социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) учреждены Экспертный совет и Сценарная рабочая группа. Их утверждает Совет фонда после опроса лидеров отрасли. Текущие составы были утверждены 11 мая 2021 года. На данный момент списки удалены с сайта Фонда кино. В распоряжении ГРАД есть списки, официально опубликованные на сайте Фонда кино в июне текущего года. Согласно им, в Экспертном совете состоит 20 человек, рабочая группа насчитывает 17. Обе структуры проводят экспертизу фильмов и решают, каким проектам оказать государственную поддержку.





По предварительным данным, в Экспертном совете 4 человека выступили против проведения спецоперации по денацификации Украины; публичных высказываний 16 человек не обнаружено. В Сценарной рабочей группе только один сделал заявление по поводу СВО, но четкой позиции не выразил. Ни одного человека, кто однозначно поддерживает действия ВС РФ, в обеих структурах не обнаружено. Жюри Национальной литературной премии — Литературная академия. Это главный институт признания литераторов в России. В составе жюри 105 человек. ГРАД выявил только одного человека, который публично поддержал действия государства. Против проведения СВО высказалось 13 человек, ряд из них откровенно поддерживают киевскую власть. У двух человек позиция не ясна, публичных высказываний остальных не обнаружилось.





Западническое лобби в сфере культуры должно быть заменено прозрачной системой премиальных и координирующих структур в сфере управления культурой, подчеркнул Дмитрий Кузнецов.





«Мы ждем от Фонда кино и Литературной академии предложений о новых механизмах формирования и новых составов экспертных советов, жюри и рабочих групп», — отметил Дмитрий Кузнецов.





Он указал, что соцопросы показывают 72-процентную поддержку СВО, а в советах этот показатель - 0,7%. «Это аномально. Может ли это быть следствием иностранного влияния - вопрос дискуссионный, однако подобное положение вещей, в любом случае, неприемлемо», – подчеркнул депутат.





Запросы направлены премьер-министру Михаилу Мишустину, так как правительство является учредителем Фонда кино, а также председателю Совета фонда Владимиру Толстому. Кроме того, запрос направлен председателю Совета НП «Центр поддержки отечественной словесности» Татьяне Восковской.





Напоминаем, целью ГРАД не является преследование интеллектуалов и творцов из-за их взглядов на жизнь и политику. Цель рабочей группы: отключить от госфинансирования деятелей культуры, которые словом и делом работают против России, ее армии и ее ценностей.





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