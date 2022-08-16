Приквел «Джона Уика» выйдет на стриминге Peacock

Мини-сериал «Континенталь» переехал с кабельного канала Starz в Сеть. Об этом сообщил Deadline со ссылкой на источники.





Собеседники издания связали переезд сериала с тем, что тематически он больше подходит Peacock, нежели Starz, который в последние годы тяготеет к драматическим и мелодраматическим проектам.





Трехчастное экшн-шоу дебютирует на Peacock в 2023 году. Ранее стриминг приобрел права на трансляцию фильмов франшизы с Киану Ривзом.





«Континенталь» расскажет историю отеля из серии «Джон Уик», где киллеры и другие преступники могут провести встречи или спокойно отдохнуть. Действие развернется в 1970-е годы. Рассказчиком выступит молодой Уинстон Скотт (Колин Вуделл), известный по фильмам как управляющий отелем (Йен Макшейн). Ему предстоит путешествие по таинственному криминальному миру Нью-Йорка в борьбе за контроль над легендарным «Континенталем», а также встреча со своим прошлым.





Ожидается, что The Continental предварит выход четвертой части «Джона Уика» в кино. Ее премьера намечена на март 2023 года.





Фото: кадр из фильма «Джон Уик 3»