В Петербурге начала работать международная неделя балалайки «Русское чудо»

«Мы основали в нашем городе замечательный праздник в знак того, что Петербург является родиной концертной балалайки, завоевавшей весь мир. В США, Швеции, Японии есть немало коллективов, где музыканты играют на этом инструменте, который как-то по-особому воздействует на душу человека. И только из-за обстановки санкций западные партнеры не смогли приехать на наш праздник», — сказал участник фестиваля, директор ансамбля «Терем-квартет», заслуженный артист России Андрей Константинов.





Праздник сохранил международный статус благодаря участию в нем народных коллективов из Белоруссии — ансамбля «Crescendo» из Минска и дуэта братьев Мониных из Бреста, а также воспитанников школы искусств № 6 города Донецка (ДНР).





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