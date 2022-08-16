Суд признал Юрия Шевчука виновным по делу о дискредитации ВС РФ

Лидеру ДДТ назначили штраф 50 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.





Дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП рассмотрел Советский суд Уфы. Музыкант не был на заседании из-за необходимости соблюдать карантин после контакта с человеком, заболевшим ковидом.





Шевчук передал в суд заявление, в котором подчеркнул, что «всегда был против войн, в любой стране и в любые времена». По его мнению, все сложности в отношениях государств и народов необходимо решать «дипломатическим путем». Также музыкант напомнил, что композицию «Не стреляй» написал в 1980 году.





Защита настаивала на прекращении дела ввиду отсутствия состава преступления. Ее оппоненты заявили, что слова музыканта, которые могли дискредитировать армию, услышали восемь тысяч человек.





Протокол на лидера ДДТ составили после концерта в столице Башкортостана 18 мая, когда он поделился со слушателями своим пониманием Родины, сравнив ее с «нищей бабушкой».





На минувшей неделе по аналогичной статье в Екатеринбурге оштрафовали лидера группы «Курара» Олега Ягодина. Дело возбудили после того, как на ТВ попали высказывания артиста на фестивале «Ночь музыки» 25 июня.





Фото: кадр из фильма «Небо под сердцем»