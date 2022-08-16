Вторая официальная площадка фестиваля «Спасская башня» начнет работать на ВДНХ

«В этом году Международный военно-музыкальный фестиваль „Спасская башня“ отмечает свое 15-летие. В честь юбилея 19 августа на территории Выставки достижений народного хозяйства откроется вторая официальная площадка фестиваля, которая будет работать в дневное время для всех без исключения гостей ВДНХ», — отметили в дирекции.





Организатором дневной площадки на ВДНХ станет Центр национальных конных традиций. Решение о переносе дневных мероприятий было принято при поддержке правительства Москвы для увеличения масштаба и привлечения большего числа зрителей и участников в соответствии с указом Владимира Путина о проведении в 2022 году в РФ Года культурного наследия народов России.





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