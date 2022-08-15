Гранты правительства Тюменской области достались двум спектаклям про Ершова

15.08.2022

Гранты правительства Тюменской области достались двум спектаклям про Ершова

Два театра из Тюменской области были удостоены грантов правительства региона. Полученные средства они собираются направить на постановку спектаклей, пишет Вслух.ru. 

Свет увидят:

— спектакль «Обыкновенная история необыкновенного человека» по пьесе С. Губанищева, который поставит Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова;

— спектакль-шутка по мотивам сказки в стихах П. П. Ершова «КоньOk». Его воплощением занимается Казанское районное социально-творческое объединение «Досуг».

Работа над постановкой спектаклей уже началась, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Фото: Pixabay