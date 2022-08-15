Ушла из жизни новокаледонская писательница Деве Городе

Коллеги высоко оценили вклад Городе в культуру страны, охарактеризовав ее как «независимого политика и всемирно известную новокаледонскую писательницу, которая стояла у истоков местной исполнительной власти, членом которой она была в течение 20 лет, отвечая за культурное развитие, улучшение положения женщин в обществе и гражданские права».





По словам коллег, писательница умерла после продолжительного онкологического заболевания.





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