Ушла из жизни новокаледонская писательница Деве Городе

15.08.2022
Новокаледонская писательница и политик Деве Городе умерла в возрасте 73 лет. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на членов правительства Новой Каледонии.
Коллеги высоко оценили вклад Городе в культуру страны, охарактеризовав ее как «независимого политика и всемирно известную новокаледонскую писательницу, которая стояла у истоков местной исполнительной власти, членом которой она была в течение 20 лет, отвечая за культурное развитие, улучшение положения женщин в обществе и гражданские права».
По словам коллег, писательница умерла после продолжительного онкологического заболевания.
Фото: Pixabay