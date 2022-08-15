Создатели картины «Небо» снимут пилотную серию проекта об информационных войнах

15.08.2022

Создатели картины «Небо» снимут пилотную серию проекта об информационных войнах

Кинокомпания «Триикс Медиа» начала съемки пилотной серии художественного проекта об информационных войнах с названием «Новые русские СМИ». Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании.

«Начались съемки пилотной серии для художественного проекта о новых медиа и информационных войнах с названием „Новые русские СМИ“. Сериал основан на реальных событиях и объединяет в себе элементы исторической картины и эмоционального рассказа о людях, оказавшихся в экстремальных ситуациях, но продолжающих выполнять свой гражданский долг. Также планируем продемонстрировать широкую географию локаций», — сказали в пресс-службе.

В кинокомпании уточнили, что автором сценария стал петербургский писатель, военный переводчик и журналист Андрей Константинов. Проект снимается при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Фото: Pixabay