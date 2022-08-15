Создатели картины «Небо» снимут пилотную серию проекта об информационных войнах

«Начались съемки пилотной серии для художественного проекта о новых медиа и информационных войнах с названием „Новые русские СМИ“. Сериал основан на реальных событиях и объединяет в себе элементы исторической картины и эмоционального рассказа о людях, оказавшихся в экстремальных ситуациях, но продолжающих выполнять свой гражданский долг. Также планируем продемонстрировать широкую географию локаций», — сказали в пресс-службе.





В кинокомпании уточнили, что автором сценария стал петербургский писатель, военный переводчик и журналист Андрей Константинов. Проект снимается при поддержке Института развития интернета (ИРИ).





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