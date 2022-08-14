Режиссер «Иванько» Воронова рассказала об источниках вдохновения

В сериале идет речь о том, как несколько мужчин и женщин пытаются строить свою личную жизнь, но все попытки ни к чему не приводят.





Режиссером стала Ксения Воронина, которая является создателем «Физрук» и «Универ». Также над фильмом работал Михаил Рахлин. Воронина рассказала, откуда берет вдохновение для создания характеров героев. Ксения уверяет, что ее личный опыт помог в создании типажей героев.





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