Певица Ирина Дубцова сообщила о съемках в турецком сериале

«Друзья мои. Я хотела сказать, что это была очень интересная роль. Ждите меня в сериале «Услышь меня», — рассказала артистка.





Также певица показала кадры из «Дома мечты», который Серкан в сериале «Постучи в мою дверь» подарил Эде. Дубцова не упустила возможности и сфотографироваться с главным героем картины «Услышь меня».





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