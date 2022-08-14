Певица Ирина Дубцова сообщила о съемках в турецком сериале

14.08.2022
Певица Ирина Дубцова заявила , что является большой поклонницей турецких сериалов. Во время отдыха в Турции она отправилась на экскурсию по местам съемок и получила небольшую роль в новом проекте «Услышь меня». Об этом сообщает StarHit.
«Друзья мои. Я хотела сказать, что это была очень интересная роль. Ждите меня в сериале «Услышь меня», — рассказала артистка.
Также певица показала кадры из «Дома мечты», который Серкан в сериале «Постучи в мою дверь» подарил Эде. Дубцова не упустила возможности и сфотографироваться с главным героем картины «Услышь меня».
Фото: Pixabay