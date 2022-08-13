«Полный бред»: Дмитрий Маликов опроверг уход из шоу «Фантастика»

Певец прокомментировал ТАСС слухи о том, что его вывели из состава жюри музыкальной программы Первого канала и заменили другим артистом.





Он подчеркнул, что не покидал проект «Фантастика», а только пропустил один выпуск шоу.





«Полный бред пишут», — подчеркнул Дмитрий Маликов.





Ранее сообщалось, что вместе с Маликовым новое музыкальное шоу, которое дебютирует на Первом канале, покинул Дима Билан. Отмечалось, что их заменили режиссер Клим Шипенко и танцор Дмитрий Красилов.





В новом проекте Первого канала участники будут выступать, скрываясь за цифровыми аватарами. Дата выхода шоу остается неизвестной.





В подвешенном состоянии находятся и другие проекты федерального канала: «Давай поженимся!», «Поле чудес», «Вечерний Ургант». Шоу убрали из эфирной сетки с конца зимы — начала весны на фоне украинских событий.





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