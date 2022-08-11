Джорджа Р.Р. Мартина отлучили от последних сезонов «Игры престолов»

Американский писатель признался, что не работал над финалом фэнтези-сериала по серии его романов «Песнь Льда и Пламени», сообщил NYT.





По словам автора, в работе над первыми четырьмя сезонами он принимал активное участие — писал сценарии, общался с шоураннерами по поводу выбора актеров, посещал съемки. Однако дальше его вовлеченность в работу начала уменьшаться. Это стало заметно в пятом и шестом сезонах и особенно ярко проявилось в предпоследнем и последнем сезонах.





«Я был не в курсе того, что происходит», — сказал Мартин.





Писатель предложил переадресовать создателям и шоураннерам Дэну Уайссу и Дэвиду Бениоффу вопрос о том, почему его участие в проекте нивелировалось к его финалу.





Автор подчеркнул, что концовка шестой и предпоследней книги цикла не повторит финал сериала.





21 августа на HBO и HBO Max стартует приквел «Игры престолов» о династии Таргариенов — «Дом дракона», события которого развернутся задолго до того, как на Железный трон взошел Роберт Баратеон.





Фото: кадр из сериала «Игра престолов»