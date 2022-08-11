Сергей Соседов объяснил «демарш» Максима Галкина

Музыкальный критик рассказал, почему юморист покинул Россию вместе с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми. Об этом он заявил в беседе с «Украиной.ру».





Соседов считает, что Галкин совершил «явный демарш». По его мнению, можно не являться патриотом и при этом не давать выступлений против своей страны — «можно просто себя спокойно вести». Артист же предпочел иной путь, что для Соседова стало загадкой, поскольку он считал Галкина «умным человеком».





Критик предположил, что поведение шоумена связано с недвижимостью в западных странах и деньгами в зарубежных банках. Вероятно, за этим и кроется разгадка — Галкин боится, что его средства окажутся замороженными, отметил Соседов.





«Средства огромные — он миллионер долларовый, не рублевый», — пояснил собеседник издания.





Ранее Соседов предложил отечественному зрителю решать вопрос о принятии покинувших страну артистов, которые со временем столкнутся с финансовыми трудностями и захотят приехать в РФ.





Фото: кадр из сериала "Вампиры средней полосы"