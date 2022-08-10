В «Кабаре Людмилы Петрушевской» в Прибалтике выступит Чулпан Хаматова

10.08.2022
К спектаклю писательницы и исполнительницы присоединились актеры Чулпан Хаматова и Анатолий Белый. Афишу события опубликовал билетный сервис ticketshop.lv.
Согласно афише, 21 августа «Кабаре» представят в Вильнюсе, 23 августа — в Риге, а 31-го — в Таллине. Хаматова и Белый выступят чтецами, а Петрушевская будет петь.
«Кабаре» представляет собой постановку, в которой звучат французские, итальянские, английские, цыганские песни XX века. Людмила Петрушевская, известная как писательница, прозаик, драматург, исполняет композиции в своем переводе и своей трактовке. В новой версии «Кабаре» к ней присоединились два актера, которые выступят в необычном для себя амплуа.
Организаторы отмечают актуальность написанных более 50 лет назад текстов, которые прозвучат со сцены. New York Times включил их в пятерку бестселлеров года.
Ранее Чулпан Хаматова вместе с детьми уехала из России в Латвию, где поступила на службу в Новый Рижский театр.
Фото: Pixabay