Певица Ани Лорак перенесла все концерты в Европу

Из афиши артистки на ее официальном сайте исчезли все российские города, где она планировала выступить в рамках тура The Best.





Согласно информации на сайте, ближайший концерт Ани Лорак (на момент написания заметки) состоится 21 октября в Лемго (ФРГ). До конца октября она планирует выступать в немецких городах Гамбург, Оффенбах, Альтэттинг, Нюрнберг, а также в чешской Праге. На начало ноября назначены еще два концерта в Германии — в Карлсруэ и Дортмунде.





Комментарии от певицы или ее представителей по этому вопросу не поступали.





На днях появилась информация об отмене концертов Ани Лорак в Новосибирске и Красноярске и о возможности возврата денег за билеты. Причина отмены мероприятий не уточнялась.





С конца февраля народная артистка Украины Ани Лорак (Каролина Куек) исчезла из медийного поля — она не появлялась на публике, не давала комментариев, не публиковала посты в соцсетях, не выступала. За это время ее встретили только однажды — на вечере в честь дня рождения сына Филиппа Киркорова, куда она пришла с дочерью Софией.





Фото: кадр из клипа "Бачила"