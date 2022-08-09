Историческая драма «Сердце Пармы» откроет 44-й Московский кинофестиваль

09.08.2022
В этом году ММКФ пройдет с 26 августа по 2 сентября и закроется детективом «Решение уйти» Пак Чхан Ука, сообщил «БК».
Участниками смотра станут более 220 кинокартин из 65 стран, около половины из которых «недружественные». Такой выбор организаторы сделали осознанно, подчеркнув тем самым отказ от возведения стен, «черных списков» и культуры отмены. Они отметили мужество кинематографистов, которые при всех политических и транспортных сложностях приехали на фестиваль.
«Попытка отмены нашей кинематографии глобально не удалась», — резюмировал глава отборочной комиссии Иван Кудрявцев.
Зрители увидят ленты из Франции, США, Индии, ФРГ, Италии, Испании, Сербии, Британии и других государств. Новинкой станет конкурс с участием отечественных проектов «Русские премьеры», который запускают «с большим стратегическим замахом» — сделать ММКФ кинохабом, где смогут встречаться разные рынки, в том числе те, которым трудно выйти на другие международные смотры.
Фото: Pixabay