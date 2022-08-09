Историческая драма «Сердце Пармы» откроет 44-й Московский кинофестиваль

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Участниками смотра станут более 220 кинокартин из 65 стран, около половины из которых «недружественные». Такой выбор организаторы сделали осознанно, подчеркнув тем самым отказ от возведения стен, «черных списков» и культуры отмены. Они отметили мужество кинематографистов, которые при всех политических и транспортных сложностях приехали на фестиваль.«Попытка отмены нашей кинематографии глобально не удалась», — резюмировал глава отборочной комиссии Иван Кудрявцев.Зрители увидят ленты из Франции, США, Индии, ФРГ, Италии, Испании, Сербии, Британии и других государств. Новинкой станет конкурс с участием отечественных проектов «Русские премьеры», который запускают «с большим стратегическим замахом» — сделать ММКФ кинохабом, где смогут встречаться разные рынки, в том числе те, которым трудно выйти на другие международные смотры.