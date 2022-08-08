Оркестр из Таиланда на «Спасской башне» исполнит музыку, написанную покойным королем

08.08.2022

Оркестр из Таиланда на «Спасской башне» исполнит музыку, написанную покойным королем

Оркестр из Таиланда примет участие в юбилейном Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Он исполнит музыку покойного короля, сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

«Музыка короля Таиланда прозвучит на Красной площади. Марширующий оркестр школы Бунваттана из Таиланда впервые примет участие в Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», — отметили организаторы.

Как уточнили в дирекции, оркестр подготовил представление под названием «Радость с нами» с элементами национального колорита. 

Фото: Pixabay