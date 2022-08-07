Иракли объяснил, почему начал петь «Волга — Иртыш» вместо «Лондон — Париж»

07.08.2022
Во время выступления на музыкальном фестивале Summer Fest 2022 в Екатеринбурге певец Иракли сказал зрителям во время исполнения своей песни: «У нас импортозамещение началось, поэтому неполиткорректно. Предлагаю переименовать «Лондон — Париж» в «Волга — Иртыш».
В беседе с изданием «Подъем» певец Иракли рассказал
, что это был юмор, который спасает от «драматических ситуаций», официально перепевать песню он не будет.
«В этом есть часть юмора, юмор спасает от каких-то драматических ситуаций, печали и грусти. Это был интерактив, официально песня не будет перепеваться. Как она была, так она и есть. Она не политична, как и вся музыка. Я вообще считаю, что нельзя политизировать искусство и спорт, к сожалению, сегодня происходит иногда иначе. Но воспринимать это всё безболезненно можно, когда есть долька юмора. Хотя, действительно, происходят вещи, от которых несмешно. Это был интерактивчик, который люди восприняли с юмором. Ну, значит, шутка зашла».
Фото: Pixabay