The Times: Советский «Шерлок Холмс» не понравился британцам

07.08.2022
Советский телесериал о Долине ужаса про Шерлока Холмса вызвал возмущение в британских СМИ из-за артиста Сергея Юрского в роли детектива. Информацию опубликовал портал «Киноафиша».
Британские журналисты обратили внимание на коммунистические отзывы о фильме. Так, в одной сцене доктор Ватсон в исполнении Михаила Данилова читает газету «Утренняя звезда». Это вызвало возмущение в британской прессе.
«Московское телевидение, видимо, считает, что доктор Ватсон, друг Шерлока Холмса, был тайным коммунистом», — пишет The Times.
Фото: Pixabay