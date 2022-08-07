The Times: Советский «Шерлок Холмс» не понравился британцам

07.08.2022

The Times: Советский «Шерлок Холмс» не понравился британцам

Советский телесериал о Долине ужаса про Шерлока Холмса вызвал возмущение в британских СМИ из-за артиста Сергея Юрского в роли детектива. Информацию опубликовал портал «Киноафиша».

Британские журналисты обратили внимание на коммунистические отзывы о фильме. Так, в одной сцене доктор Ватсон в исполнении Михаила Данилова читает газету «Утренняя звезда». Это вызвало возмущение в британской прессе.

«Московское телевидение, видимо, считает, что доктор Ватсон, друг Шерлока Холмса, был тайным коммунистом», — пишет The Times.

Фото: Pixabay