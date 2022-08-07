Картина «17 мгновений весны» разрушила семью режиссера Татьяны Лиозновой

07.08.2022
Начиная работу над картиной «17 мгновений весны», режиссер Татьяна Лиознова даже не догадывалась, что проект разрушит ее семью. Подробности об этом раскрыла Вера Таривердиева, пишут «Актуальные новости».
Изначально предполагалось, что образ Штирлица на экранах воплотит Арчил Гомиашвили. Звезда «12 стульев» казался Лиозновой подходящей кандидатурой, к тому же они состояли в отношениях.
Но потом режиссер увидела в деле Вячеслава Тихонова и поняла, что именно он должен сыграть советского шпиона, и роль ушла к нему.
В результате такое решение способствовало успешности проекта, но Гомиашвили не смог простить Лиозновой, как ему казалось, предательства. Спустя время они расстались.
Вера Таривердиева считает, что Лиознова сама пожертвовала семейным благополучием, чтобы выполнить творческую задачу.
Фото: Pixabay