Стала известна причина, по которой Добронравов не будет сниматься в «Сватах»

Ранее стало известно, что зимой будут снимать восьмой сезон сериала. Новые серии будут выходить с осени 2023 года. Только в этот раз зрители не увидят Ивана Степановича в исполнении Федора Добронравова.





Режиссер фильма объяснил, почему 60-летний актер отказался играть в продолжении комедии:





«Здесь, как и в любом другом деле, — все хорошо в меру». А по поводу ухода Добронравова — тут все ясно. Каждый сам для себя решает, когда ему уходить. «Если Федя решил уйти, то это его дело, значит, он решил, что хватит», — сказал Эдуард Радзюкевич.





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