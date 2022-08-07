В Москве концерт Башмета и Бутмана посетили более 2 тыс. человек

«Желаю слушателям хорошего настроения, попытаться расслабиться и получить удовольствие от того, как мы будем сегодня играть. Будут звучать замечательные композиции», — сказал Игорь Бутман в начале концерта. Бутман также выразил мнение, что открытых и доступных музыкальных концертов должно быть больше. «Чем больше будет таких музыкальных подарков нашим людям, тем лучше. <...> Идея великолепная, надо это продолжать», — добавил артист.





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