В Москве концерт Башмета и Бутмана посетили более 2 тыс. человек

07.08.2022
Концерт музыкантов Юрия Башмета и Игоря Бутмана «Классика встречает джаз», вход на который был бесплатным, состоялся в субботу в рамках нового формата проекта «Открой Моспром» на территории технополиса «Москва». Его посетили более 2 тыс. человек, пишет ТАСС.
«Желаю слушателям хорошего настроения, попытаться расслабиться и получить удовольствие от того, как мы будем сегодня играть. Будут звучать замечательные композиции», — сказал Игорь Бутман в начале концерта. Бутман также выразил мнение, что открытых и доступных музыкальных концертов должно быть больше. «Чем больше будет таких музыкальных подарков нашим людям, тем лучше. <...> Идея великолепная, надо это продолжать», — добавил артист.
Фото: Pixabay