В Пскове состоялся фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский»

«Сражение ливонских рыцарей и псковских витязей увидели сегодня псковичи и гости города. В Псковском кремле состоялся фестиваль исторической реконструкции „Довмонт Псковский“, посвященный памяти князя Довмонта-Тимофея. Форум стал уже традиционным и проходит в 10 раз. Участники фестиваля окунулись в настоящую эпоху Средневековья. Здесь целый день проходили групповые сражения и театрализованные представления, мастер-классы по изготовлению кольчуги, фехтованию, кожевенному ремеслу, работали ремесленные палатки, звучала средневековая музыка», — говорится в сообщении.





В этом году он впервые проходит в стенах Псковского кремля.





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