В Музее Победы в Москве пройдут два бесплатных концерта

06.08.2022
Выступления состоятся в рамках Патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы», сообщили в пресс-службе учреждения.
7 августа Музей Победы и его филиал «Г.О.Р.А» приглашают посетить концерты с участием юных москвичей.
В 14:10 в Зале Полководцев выступят ученики Детской школы искусств им. Д.С. Бортнянского и Детской школы искусств № 7. В их исполнении прозвучат детские и военные сочинения («Лошади в океане», «Зоя», «В землянке», «Синий платочек» и др.). Гостем концерта станет пианист, худрук ансамбля солистов «Трагиком» Александр Антонов.
В 16:00 на главной сцене Музея «Г.О.Р.А.» Марк Мазепа и Елизавета Ластовецкая споют «Даль великую» Р. Рождественского, народную песню «Русская душа» и другие композиции.
Вход на концерты свободный.
Фото: Музей Победы