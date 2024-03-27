Театр балета Бориса Эйфмана отправится на «Большие гастроли» в Минск

В Минске пройдут мероприятия в рамках программы «Большие гастроли».
28 марта в Минске выступит Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана, рассказали в пресс-службе ФГБУК «Росконцерт».
На сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь пройдут спектакли «Чайка. Балетная история», «Евгений Онегин».
«Зарубежное направление "Больших гастролей" чрезвычайно важно как для зрителей, так и для самих коллективов. Благодаря гастролям любители театрального искусства могут познакомиться с лучшими постановками из других стран. А взаимодействие между театрами России и русскими театрами зарубежья способствует укреплению общего культурного пространства и дает возможность артистам получать уникальный творческий опыт», — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.
Фото: ФГБУК "Росконцерт"