Минкультуры РФ поддержало создание Ассоциации военно-исторических музеев

С такой инициативой выступил директор Музея Победы Александр Школьник на проектно-аналитических мероприятиях Всероссийского проекта «Музейные маршруты России» в Кемерове, сообщается в пресс-релизе ведомства.





Пленарное заседание посетила глава департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Елена Харламова.





«Совершенно разные направления "Музейных маршрутов" — от этнографических до военно-исторических — призваны объединять всю страну. Очень важно, что проект получает развитие здесь, в Кузбассе, и позволяет собрать федеральные, региональные и муниципальные учреждения на одной площадке, чтобы коллеги могли обменяться опытом», — отметила она.





Также Елена Харламова поддержала идею Музея Победы и отметила, что такие объединения дают возможность выстраивать единые туристические маршруты и создавать единый коллектив музейных экспертов.





Александр Школьник добавил, что сегодня важно не просто привлекать посетителей в музеи, «необходимо, объединив усилия, выстраивать общенациональную культурно-историческую повестку».





«Именно так мы сможем представить наше великое и уникальное наследие во всей его полноте», — сказал он, добавив, что более 100 музеев военной истории из 50 регионов уже выразили готовность участвовать в проекте.





Фото: Минкультуры РФ