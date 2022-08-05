Шедевры мировой классики прозвучат в Астрахани

05.08.2022
II Международный фестиваль классической музыки OperaFirst 2022 пройдет в городе 2-11 сентября, сообщили в министерстве культуры и туризма Астраханской области.
Участниками фестиваля станут артисты из России, Азербайджана, Ирана, Туркменистана и Казахстана. Фестиваль откроет авторская постановка оперы М. Мусоргского «Хованщина», которую дадут 2 и 3 сентября.
4 сентября пройдет концерт «День России» при участии примы ГАБТа (Москва) и театра «Ла Скала» (Милан) Светланы Захаровой и оперной дивы, народной артистки РФ и Абхазии Хиблы Герзмавы. Они выступят с балетной и оперно-джазовой программой, составленной специально для фестиваля. Вечер дополнит выступление Джаз-бэнда под руководством Сергея Макеева.
Далее гостей фестиваля познакомят с культурой стран Каспия — 7, 8, 9,10 сентября состоятся концерты, посвященные странам-участницам. 7 сентября на «Дне Туркменистана» выступят Дарья Гусейнова (сопрано) и Мамед Гусейнов (фортепиано), в исполнении которых прозвучат сочинения первой туркменской женщины-композитора Джерен Курбанклычевой и шедевры Нуры Халмамедова.
8 сентября на «Дне Ирана» певица Фарнуш Рахими (меццо-сопрано) даст сольный концерт. 9 сентября зрители познакомятся с культурой Азербайджана, представители которого исполнят произведения Кары Караева, Фикрета Амирова, Октая Зульфугарова, а также композитора и пианистки Франгизы Ализаде, которая отметит на фестивале свой день рождения. 10 сентября на «Дне Казахстана» выступит струнный квартет Abay-Quartet. В программе — сочинения Газизы Жубановой, Евгения Брусиловского, Латыфа Хамеди и Абая Кунанбаева.
Завершится OperaFirst гала-концертом на Соборной площади Астраханского кремля со световым шоу и визуальными эффектами. На сцену выйдут солистка «Астана-оперы» Мария Мудряк, заслуженный артист России Евгений Никитин, оперная певица Фарнуш Рахими из Ирана, а также оперный певец Азер Зада из Азербайджана. Известные композиции прозвучат в сопровождении сводного оркестра стран Каспия под руководством Михаила Голикова.
Подробную информацию можно найти на сайте
фестиваля. Билеты доступны по Пушкинской карте.
Фото: Pixabay