25-й Шанхайский международный кинофестиваль перенесен на 2023 год из-за COVID

07.06.2022
25-й Шанхайский международный кинофестиваль (SIFF), который должен был пройти в июне этого года, перенесен на следующий год. Об этом говорится в опубликованном сообщении оргкомитета киносмотра.
В качестве причины принятого решения названа эпидемиологическая ситуация в городе, который только с 1 июня начал выходить из локдауна, длившегося более двух месяцев. Подготовка программы кинофестиваля на следующий год начнется во второй половине этого года, указывается в заявлении.
Шанхайский международный кинофестиваль организуется с 1993 года. В его жюри в разное время были Оливер Стоун, Карен Шахназаров и другие всемирно известные кинематографисты. SIFF давно перестал быть региональным мероприятием.
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