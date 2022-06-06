Опубликован первый трейлер мультфильма «Странный мир»

06.06.2022
Роликом приключенческого фантастического фильма Strange World поделилась Walt Disney Animation Studios на ютьюбе.
Действие развернется вокруг семьи искателей приключений, отправляющихся в свое самое опасное путешествие. Однако разногласия между родственниками грозят сорвать эту последнюю и важнейшую миссию.
Мультфильм вдохновлен фантастикой начала ХХ века. Режиссером «Странного мира» выступил Дон Холл («Город героев»), вторым режиссером — Ки Нгуйен («Райя и последний дракон»). Они же написали сценарий. Главного героя озвучил Джейк Джилленхол («Горбатая гора»).
Релиз «Странного мира» запланирован на 23 ноября 2022 года.
Фото: кадр из трейлера мультфильма «Странный мир»