Опубликован первый трейлер мультфильма «Странный мир»

06.06.2022

Опубликован первый трейлер мультфильма «Странный мир»
Роликом приключенческого фантастического фильма Strange World поделилась Walt Disney Animation Studios на ютьюбе.

Действие развернется вокруг семьи искателей приключений, отправляющихся в свое самое опасное путешествие. Однако разногласия между родственниками грозят сорвать эту последнюю и важнейшую миссию. 

Мультфильм вдохновлен фантастикой начала ХХ века. Режиссером «Странного мира» выступил Дон Холл («Город героев»), вторым режиссером — Ки Нгуйен («Райя и последний дракон»). Они же написали сценарий. Главного героя озвучил Джейк Джилленхол («Горбатая гора»). 

Релиз «Странного мира» запланирован на 23 ноября 2022 года.

Фото: кадр из трейлера мультфильма «Странный мир»