Вышел первый трейлер приквела российского кинокомикса «Майор Гром»

Роликом по грядущему фильму «Майор Гром: трудное детство» поделились на ютьюбе «Кинопоиск» и BUBBLE Studios.





Действие приквела развернется за 20 лет до событий блокбастера «Майор Гром: чумной доктор», вышедшего в 2021 году.





Будущий борец с преступностью Игорь Гром (Кай Гетц) учится в школе и пропадает на улице с другом Игнатом (Владимир Яганов), а его отец Константин Гром (Сергей Марин) и будущий полковник Федор Прокопенко (Алексей Ведерников) охотятся на криминального авторитета Анубиса. В это время Игорь вместе с Игнатом ввязывается в опасную историю в поисках крупной суммы денег.





Режиссером фильма стал Олег Трофим, снявший «Чумного доктора». За сценарий отвечали Артем Габрелянов, Евгений Федотов и Екатерина Краснер.





Фото: кадр из трейлера фильма «Майор Гром: трудное детство»