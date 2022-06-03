Кинофестиваль «Одна шестая» объявил набор в актерскую лабораторию

Заявки на участие в образовательной программе I Международного кинофестиваля дебютов Евразийского континента принимаются до 17 июня, сообщили в Минкультуры РФ.





По итогам отбора 80 участников смогут бесплатно участвовать в трехдневной лаборатории, где отработают навыки для съемки в кино и самопрезентации агентам и катинг-директорам. Заявки будут оценивать по актерской визитке, монологу и мотивационному письму.





Для участия в отборе необходимо заполнить анкету





Кинофестиваль дебютов «Одна шестая» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 17 августа. Он организован Свердловской киностудией при поддержке Минкульта и губернатора Свердловской области.





Фото: pixabay