Звезда мировой оперной сцены Хибла Герзмава станет хозяйкой нового Международного конкурса вокалистов

Конкурс направлен на поддержку и развитие молодых талантливых вокалистов и концертмейстеров. Проект осуществляется Фондом Хиблы Герзмавы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Генеральным партнером конкурса выступает Московский академический Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.

1 июня стартовал прием заявок на участие в Международном конкурсе вокалистов Хиблы Герзмавы. Он пройдет с 11 по 22 января 2023 года в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко и завершится торжественным гала-концертом.





В конкурсе смогут принять участие вокалисты в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие либо получающие в настоящий момент профильное образование, а также профессиональные концертмейстеры 22-35 лет. Оценивать претендентов будет экспертное жюри, в состав которого войдут известные режиссеры, дирижеры, оперные агенты и вокальные педагоги. Возглавит жюри Хибла Герзмава. Конкурс пройдет в несколько этапов. У вокалистов – отборочный заочный тур и три основных очных, у концертмейстеров – два очных тура: в первом они выступят с вокалистами-участниками конкурса, во втором пройдут специальное конкурсное испытание. К первому очному туру будут допущены 16 вокалистов и не более 16 концертмейстеров.





Общий призовой фонд вокального конкурса составит более 6,5 миллиона рублей, из которых 2,5 миллиона рублей будет вручено победителю Гран-при. Обладатель 1 премии среди вокалистов получит 1,5 млн рублей, второй – 1 млн рублей, третьей – 800 тысяч рублей. Отдельно предусмотрены денежные премии для победителей среди концертмейстеров.





Комментирует художественный руководитель и создатель конкурса, оперная певица Хибла Герзмава:





– Наш конкурс станет успешной стартовой площадкой для молодых дарований. Лауреаты получат не только ценные призы и памятные подарки, но и уникальную возможность уже в ближайшем сезоне дебютировать на лучших оперных площадках России. Их готовы принять Большой театр России, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко и «Геликон-опера». Фирма «Мелодия» предоставляет возможность сделать запись в Большом зале имени Чайковского. Лучших вокалистов и концертмейстеров ждут специальные премии.





Фото: пресс-служба конкурса