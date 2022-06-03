Шоу «Вечерний Ургант» не приедет в Германию с гастролями

Телеведущая и актриса Алла Михеева в беседе с «Леди Mail.ru» опровергла слухи о выступлениях команды проекта в ФРГ.





Ведущая одной из рубрик «Вечернего Урганта» рассказала изданию, что в соцсетях ее спрашивают, действительно ли шоу планирует гастроли в Германии.





«Скажу сразу — это неправда. Не попадайтесь на уловки мошенников», — подчеркнула она.





Алла Михеева добавила, что в апреле команда отметила 10-летие проекта. По поводу новых выпусков шоу она сказала: «Мы все надеемся, что все будет хорошо, и мы дальше сможем радовать своего зрителя».





Последний на сегодня выпуск «Вечернего Урганта» вышел 25 февраля. Дальнейшая судьба передачи остается неизвестной.





Фото: Рixabay