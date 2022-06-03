В Петербурге состоится концерт-презентация возрожденного Русского музыкального общества

Гала-концерт — презентация возрожденного Русского музыкального общества, одной из старейших культурно-просветительских общественных организаций России, пройдет в Капелле Санкт-Петербурга 16 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе организаторов.

Событие станет частью основной культурной программы Петербургского международного экономического форума и пройдет в рамках Дней культуры Нижегородской области.





«Символично, что концерт-презентация пройдет в Санкт-Петербурге, где в 1859 году и было основано Русское музыкальное общество. Идея создания музыкального общества всероссийского масштаба возникла в 1850-е годы в салоне великой княгини Елены Павловны (дочери императора Павла I и Марии Федоровны). В то время „Концертное общество“ — прародитель РМО — устраивало по три ежегодных концерта в Придворной певческой капелле. Возвращаясь в этот же зал сегодня, организаторы подчеркивают преемственность времени и традиций», — рассказали организаторы.









На концерте молодые звезды российской оперы — Венера Гимадиева, Иван Гынгазов, Наталия Ляскова, Константин Сучков, Карина Хэрунц, Екатерина Ясинская — в сопровождении оркестра La Voce Strumentale исполнят арии из опер Чайковского, Римского-Корсакова, Моцарта, Бизе, Верди.









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