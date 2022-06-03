В Новосибирске покажут эпическую ораторию «Петр I» на основе сюжетов поэзии и живописи

Союз хоровых коллективов 12 июня представит на сцене Новосибирской филармонии эпическую ораторию «Петр I» с использованием сюжетов русской классической поэзии и живописи. В программе концерта также костюмированное представление и видеоарт, сообщил в пресс-центре ТАСС замминистра культуры региона Евгений Сазонов.

«На сцене государственного концертного зала имени Каца союз хоров представит музыкально-театральное действо „Петр I“ — это эпическая оратория с использованием сюжетов классической русской поэзии и живописи», — сказал он.





Президент РФ Владимир Путин в октябре 2018 года подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра I — последнего царя всея Руси (1682-1721) и первого российского императора (1721-1725).





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