Мишустин направил приветствие участникам и гостям фестиваля «Красная площадь»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие участникам и гостям VIII Книжного фестиваля «Красная площадь», отметив возможность интеллектуального общения и профессиональных дискуссий в рамках мероприятия. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

«Уникальная площадка объединила известных авторов и издателей, деятелей культуры и искусства, читателей. Каждый здесь может наслаждаться прозой и поэзией, антикварными и букинистическими, историческими и детскими книгами. И, конечно, познакомиться с литературными произведениями народов нашей многонациональной страны. Фестиваль дает возможность не только для интеллектуального общения, но и профессиональных дискуссий», — говорится в сообщении.





Премьер подчеркнул, что уважение к истокам и народной мудрости, накопленной годами, всегда отличало российскую культуру и литературу, и книжный фестиваль «Красная площадь» вновь стал центром притяжения всех, кто любит книги.





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