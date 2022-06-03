В Москве начинает работать ежегодный книжный фестиваль «Красная площадь»

Более 500 мероприятий ожидают жителей и гостей Москвы на книжном фестивале «Красная площадь», который начинает свою работу в пятницу. В течение четырех дней, с 3 по 6 июня, посетителей ждут встречи с писателями, презентации книжных новинок и обширная культурная программа, пишет ТАСС.

«В этом году любимый москвичами и гостями столицы грандиозный литературный праздник пройдет уже в восьмой раз и вновь объединит в самом сердце столицы писателей, поэтов, издателей, библиотекарей, актеров, музыкантов и, конечно же, десятки тысяч читателей, — сообщили в пресс-службе фестиваля. — А миллионы зрителей по всему миру смогут присоединиться к онлайн-трансляциям основных событий „Красной площади“ на популярных интернет-платформах».





Как отметили организаторы фестиваля, свыше 100 тыс. книг представят в торговых рядах на Красной площади и в ГУМе более 400 издательств из 60 регионов России.





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