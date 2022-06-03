В Большом театре открывается Международный конкурс артистов балета

Торжественное открытие XIV Международного конкурса артистов балета пройдет в пятницу на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), пишет ТАСС.

В этом году состязание лучших балетных исполнителей посвящено 95-летнему юбилею народного артиста СССР, выдающегося хореографа Юрия Григоровича и пройдет с 3 по 11 июня.





«Международный балетный конкурс в Москве — Олимпийские игры мира балета. Конкурс родился в 1969 году на сцене Большого театра СССР. Общемировое влияние русской балетной школы, авторитет основателей конкурса и магия одной из главных мировых сцен придали событию статус центрального международного балетного состязания», — отмечают организаторы конкурса.





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